Varese: rapinava anziane a Gallarate, arrestato

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Un rapinatore seriale di donne, più che altro anziane, è stato arrestato dalla polizia di Gallarate (Varese) dopo numerosi colpi messi a segno per le vie del centro cittadino. L'uomo, un italiano poco più che 30enne, le avvicinava con il sorriso, chiedendo informazioni, per poi strappare loro con forza la borsetta e scappare via. Le modalità dei colpi erano adattate alle circostanze: se la signora aveva difficoltà motorie, al rapinatore bastava strappare la borsa e fuggire. In altri casi, preferiva usare la bicicletta o l'automobile.