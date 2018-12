Veneto: Coldiretti, fine settimana con pane, pizza e dolci di Natale tradizionali

Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - Pane, focaccia, pasta per la pizza e ancora dolci per il Natale della tradizione rurale e non, Sabato 22 e Domenica 23 prossimi è la festa del dolce e salato con il lievito madre nei Mercati di Campagna Amica con gli agrichef, le donne e gli operatori agricoli pronti a svelare i segreti della bontà fatta in casa e le ricette tramandate da generazioni di famiglie contadine. "L'occasione ? spiega Coldiretti Veneto - cade proprio nel momento in cui per il prodotto pane è prevista la nuova norma per distinguere il fresco da quello conservato o a durabilità prolungata con le prescrizioni in merito alla denominazione e modalità di vendita". In attesa della ?Pinza Veneta? per antonomasia il dolce antispreco nonché trionfo del riciclo a tavola, tra le bancarelle degli agricoltori di Treviso spazio alle varie farine ingrediente principale di tutti gli impasti, in quello di Rovigo sul tema c'è anche la promozione sulla linea ?white?, a Padova degustazione guidata e ispirata dal profumo del forno, in centro a Vicenza si prepara la torta della nonna, idem a Verona dove si possono confezionare anche i cesti natalizi. A Mestre si gioca d'anticipo con la presenza della nutrizionista e gli utili consigli sul menù della vigilia. Coldiretti consiglia di consultare il sito www.campagnaamica.it per seguire tutti gli appuntamenti e ricorda che in tutti i mercati, agriturismi, nei punti vendita, nelle piazze proseguono le iniziative di per la raccolta firme 'Stop cibo anonimo', per chiedere all'Europa trasparenza sulla provenienza di quello che si mangia, rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti per proteggere la salute dei cittadini, prevenire le frodi alimentari e garantire i diritti dei consumatori. Sono a rischio ?fake? nel carrello della spesa un bene alimentare su quattro che non ha l'obbligo di riportare l'origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sott'oli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini. Le operazioni solidali inserite nel progetto #adottaunalbero con gli abeti scolpiti e rigenerati o le punte recise continuano nel vicentino, nel veneziano, nel trevigiano e pure nel veronese. A Belluno l'attività degli agricoltori è concentrata nella promozione del #comprabellunese al fine di ridare equilibrio alle famiglie e al paesaggio segnato dalla calamità di ottobre.