Veneto: FdI, test antidroga per tutti gli eletti nelle Istituzioni pubbliche

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - ?Il Gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia ha presentato in Consiglio regionale del Veneto una mozione per promuovere il test anti droga per chi viene eletto nelle Istituzioni?. L'annuncio viene dai consiglieri regionali di Fdi Sergio Berlato e Massimiliano Barison. ?Il nostro Partito da sempre considera il consumo di stupefacenti uno dei mali peggiori della società - spiegano i due consiglieri regionali di Fratelli d'Italia - La droga, di qualsiasi tipo, oltre a minare la salute di chi ne fa uso, è una delle maggiori fonti di traffici illeciti e finanziamento della criminalità internazionale. L'ultima relazione annuale al Parlamento relativa al consumo di sostanze stupefacenti in Italia riporta che, sulla base di quanto rilevato nel 2017, circa 4 milioni di italiani hanno utilizzato almeno una sostanza stupefacente illegale e di questi, mezzo milione ne fanno uso frequente", continuano Berlato e Barison. "Ribadiamo che debbano essere sempre potenziate le attività di prevenzione, cura e riabilitazione senza tralasciare l'attività di contrasto al traffico e allo spaccio. In questa prospettiva la Regione del Veneto, sulla base delle proprie competenze, ha da sempre lavorato considerando la tossicodipendenza una vera e propria patologia, uno stato di malattia con gravi risvolti psicologici e sociali", sottolineano.