Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 17 dic. (AdnKronos) - La settimana è caratterizzata dalle sedute del Consiglio regionale nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, (con eventuale prosecuzione giovedì 20 dicembre, alla stessa ora) per l'esame del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2019- 2023 (Progetto di Legge n. 357). Calendarizzato, inoltre, l'esame del Disegno di Legge relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di appello di Venezia e al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa. Previsto, altresì, l'esame di diverse Mozioni, di iniziativa consiliare, che impegnano la Giunta in materia di contenimento del lupo, Operatori Socio Sanitari, Pedemontana, contributo buono- libri, tutela dei lavoratori del Bacino Termale Colli Euganei, e di alcune interrogazioni a risposta scritta su lavoro, sanità, appalti di servizi. Quanto al lavoro delle commissioni, martedì 18 dicembre, alle ore 10.15, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente per la presentazione del Disegno di Legge della Giunta regionale relativo al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per somma da rimborsare per l'annualità 2015 per attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.