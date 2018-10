Veneto: M5S, 50mila euro per scuole con taglio stipendi consiglieri regionali

Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - 50 mila euro per le scuole del Veneto: è questo l'obiettivo di Facciamo Scuola, il progetto nazionale del Movimento 5 Stelle che ha portato oltre un milione di euro nelle scuole di tutta Italia. Il progetto è stato lanciato solo pochi mesi fa e ha ottenuto un grande riscontro da parte delle scuole venete, cui sono andati i 50 mila euro frutto del taglio degli stipendi dei consiglieri regionali M5S del Veneto. Alle scuole, agli studenti e ai docenti è stato chiesto di proporre progetti legati alla riduzione dell'impronta ecologica, al miglioramento dell'accessibilità degli istituti, al miglioramento della didattica o dei servizi scolastici per studenti disabili, all'acquisto di materiali e strumenti e agli interventi di messa in sicurezza delle scuole stesse. 25 scuole venete hanno risposto alla chiamata, che non comportava impegni di natura politica di alcun genere per i partecipanti. I progetti sono stati esaminati e votati sulla piattaforma Rousseau e ne sono stati finanziati 5: i bonifici sono già partiti e le scuole hanno a disposizione le somme, che vanno inquadrate come donazioni volontarie da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, per portare a termine i loro progetti.