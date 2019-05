Veneto: nel 2018 meno imprese e meno lavoratori coinvolti in crisi aziendali (3)

(AdnKronos) - ?La diminuzione di nuove crisi aziendali in Veneto è un segnale di superamento della crisi e delle capacità di ripresa del nostro tessuto imprenditoriale ? commenta l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan ? La Regione, per parte sua, ha messo in campo l'esperienza della propria unità di crisi e la proficua collaborazione il Ministero per lo sviluppo economico per accompagnare, con opportuni strumenti, vertenze e trasformazioni complesse, ma soprattutto per cercare di offrire sempre una prospettiva di riqualificazione o di autoimprenditorialità ai lavoratori espulsi". "Grazie ad una forte coesione sociale e ad un riconosciuto senso di responsabilità delle parti sociali, il Veneto può essere considerato una regione-laboratorio per collaborazioni istituzionali, esperienze di reindustrializzazione, percorsi di accompagnamento delle trasformazioni economiche e aziendali e, non ultimo, per strategie di difesa dei posti di lavoro e della competitività?, conclude.