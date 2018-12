Veneto: per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al lavoro (2)

(AdnKronos) - Il sindaco di Treviso, Mario Conte a Natale prenderà parte al pranzo con i poveri promosso dalla Comunità di Sant'Angelo, e poi passerà il periodo natalizio in famiglia, prima di partecipare alla festa di Capodanno in piazza. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco invece si dedicherà esclusivamente alla famiglia, come da tradizione. E lo sarà anche nei tre giorni successivi, quando andrà in montagna con moglie e figlie per dedicarsi interamente a loro, visto che durante l'anno gli impegni istituzionali lo assorbono quasi completamente. Saranno anche tre giorni di riposo, dopo un anno particolarmente impegnativo, per 'ricaricare le pile' e tornare con l'energia e l'entusiasmo necessari ad amministrare una città nel 2019. A Capodanno anche il primo cittadino di Vicenza sarà in piazza per la festa organizzata dal Comune. Natale in famiglia anche per i primi cittadini di Padova, Sergio Giordani e di Belluno Jacopo Massaro. Il primo cittadino di belluno spiega: "Questi ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi, visti i disastri dell'alluvione, quindi resterò a casa con la famiglia. Mi riposerò solamente il 25 e il 1 gennaio, gli altri giorni comunque sarò al lavoro per sbrigare le ultime pratiche per la chiusura dell'anno; Capodanno sarà all'insegna della tranquillità e del relax, mentre a Natale proseguiremo con una tradizione della mia famiglia, che è quella dei tortellini fatti in casa: io e i miei quattro fratelli aiuteremo nostro padre a preparare i tortellini che saranno il piatto forte del pranzo del 25".