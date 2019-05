Venezia: la Polizia Stradale sgomina la banda degli Autogrill (2)

(AdnKronos) - A volte foravano uno pneumatico per indurre i malcapitati a sostituire la ruota e potere così rubare i beni incustoditi sui sedili, direttamente dagli sportelli aperti, approfittando della distrazione dei legittimi proprietari, altre volte invece forzando le serrature delle vetture parcheggiate. Uno dei furti è costato ad un anziano signore la perdita della sua costosa apparecchiatura acustica. Un 26enne e un 37enne, entrambi senza occupazione, gravati da numerose denunce per reati analoghi, sono risultati destinatari delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e presentazione giornaliera alla P.G., mentre un giovane di 19 anni , è stato raggiunto dalla stessa ordinanza presso la casa circondariale dove è già recluso per fatti analoghi.