Venezia: ritrovato il corpo del pescatore disperso al largo di Chioggia

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Nel corso della mattinata di oggi, durante le attività di ricerca del pescatore di 34 anni di Chioggia, disperso ormai dalla notte di ieri al largo di Pellestrina dopo essere caduto in acqua dal Motopesca Laura Doria, ne è stato ritrovato il corpo. Sin dalle prime luci dell'alba, nell'area di ricerca, erano intervenute la motovedetta CP287 con altre 2 unità della Guardia Costiera di Venezia e Chioggia e un elicottero della Guardia di Finanza, per una ulteriore attività di perlustrazione oltre a quella condotta per tutta la giornata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto da parte dell'equipaggio di uno dei pescherecci della flotta di Chioggia che insieme ad altri 10 motopesca, si erano messi a disposizione della Guardia Costiera di Venezia per supportare le operazioni di ricerca affiancando le unità militari, sotto il coordinamento del 9° Centro Regionale di Soccorso Marittimo del Veneto.