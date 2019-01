Venezia: Ruzzante (LeU), ‘Ulss Favaro Veneto chiede razza alla bambina’

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - "La segnalazione mi è giunta da un genitore, il quale compilando un modulo della neuropsichiatria infantile del distretto socio-sanitario di Favaro Veneto si è trovato di fronte alla richiesta di specificare la razza/etnia della figlia. Il modulo serviva per la raccolta dati e la valutazione della bambina per l'accesso alla prima visita dello specialista di neuropsichiatria infantile". Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), che nella giornata di oggi ha depositato assieme alla consigliera regionale Patrizia Bartelle un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta regionale di eliminare la dicitura ?razza? da tutti i moduli delle Ulss venete. "Voglio ricordare ? aggiunge l'esponente di Liberi E Uguali ? che poco meno di un anno fa il consiglio regionale ha votato a larghissima maggioranza una mia mozione che impegnava la Giunta a eliminare la dicitura "razza" nei referti medici delle Ulss". "Si tratta di un termine assolutamente inutile ai fini medico-diagnostici ? sottolinea Ruzzante ?, che può essere mal interpretato, perciò auspico che la Giunta provveda ad eliminarlo non solo dai moduli della neuropsichiatria infantile, ma anche da tutti gli altri documenti delle Ulss venete in cui fosse ancora presente".