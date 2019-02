Venezia: Zaia, ‘contro patriarca Moraglia squallido e vile sciacallaggio’

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - ?La delazione anonima è uno degli strumenti peggiori per infangare le persone e ferire le comunità. Rivolgo un pensiero di vicinanza e di solidarietà al patriarca di Venezia, offeso pubblicamente in un modo così vile e infame?. Anche il presidente della Regione Luca Zaia fa giungere a mons. Moraglia e alla Chiesa veneziana le proprie attestazioni di stima e di fiducia, dopo l'affissione di volantini in città con accuse nei confronti di sacerdoti e di 'ignavia e inerzia' al presule, avvenuta nei giorni scorsi. ?Anche solo aver sollevato in modo così plateale il dubbio sulla probità del vescovo di Venezia e patriarca della chiesa veneta nascondendosi nell'anonimato ?ribadisce Zaia - è un gesto di tale squallore da risultare insopportabile. Averlo fatto nei confronti di una persona retta e mite, apprezzata da tutti per equilibrio, saggezza e trasparenza come mons. Moraglia, risulta ancor più rivoltante. Bene ha fatto la Curia di Venezia a rivolgersi alla Procura lagunare. Mi auguro che i magistrati inquirenti possano quanto prima far chiarezza e smascherare gli autori di così squallide e miserrime calunnie?.