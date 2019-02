Venezuela: Martina, ‘Di Battista rivoluzionario da salotto’

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Il governo di Salvini, Di Maio, Di Battista, Conte e soci vari non riesce a dire una parola ufficiale, chiara e inequivocabile, per la fine della dittatura di Maduro in Venezuela". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina. "Non riesce a stare con l'Europa nell'iniziativa che hanno assunto i principali paesi in queste ore. Di Battista fa lo stratega da tastiera e si autoproclama ?coraggioso'. Lo vada a dire in faccia a migliaia di venezuelani, tra cui tantissimi nostri connazionali, che da anni vivono sulla loro pelle la tragedia di una dittatura violenta e sanguinaria. Gente come Di Battista fa la rivoluzione in salotto e in tv. Strateghi sulle pelle degli altri?.