Venezuela: Rosato, ‘governo muto per non sconfessare Di Battista’

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Oggi anche Francia, Spagna e Germania si sono unite all'appello per chiedere nuove elezioni in Venezuela. Italia assente. Siamo così rimasti l'unico grande paese occidentale a non aver detto una parola su quello che sta accadendo a Caracas. Siamo rimasti gli unici a non aver chiesto il ristabilirsi della democrazia. Ma è logico, mica possono ?sconfessare' Di Battista, fan di Maduro, che vede nel Venezuela il modello per l'Italia. Povera Italia?. Lo ha scritto su Facebook il Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato.