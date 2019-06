Verona: Bauli (Confindustria), ‘servono infrastrutture e formazione’

Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'economia veronese va bene da 23 trimestri cresce, e l'occupazione è salita del 17 p.c. rispetto al 2018, nonostante il paese stia vivendo un momento difficile". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli oggi nel corso dell'Assemblea dell'associazione. Ma Bauli ha posto l'attenzione sul rallentamento della Germania: "E' il nostro export che fa crescere, se pur di poco il Pil, e sentire che la sua economia rallenta non è certo positivo". E secondo il presidente degli industriali di Verona "Noi non possiamo competere con gli altri paesi avendo una fiscalità così elevata, e una mancanza di infrastrutture, oltre alla burocrazia: questa zavorra non ci permette di competere". Così Bauli ha spiegato che come industriali veronesi vogliamo "investire nelle infrastrutture e nella formazione, sia dei giovani che dei non occupati".