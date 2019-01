Verona: Polizia arresta coppia di coniugi per violenza sessuale e sequestro persona

Verona, 15 gen. (AdnKronos) - Agenti della Squadra Mobile di Verona ha tratto in arresto ieri pomeriggio una coppia di coniugi responsabile di violenza sessuale e sequestro di persona commessi nei confronti di una giovane italiana, studentessa universitaria. La ragazza, nel primo pomeriggio del 10 gennaio aveva risposto ad un annuncio di baby-sitting pubblicato sui social, offrendo la propria disponibilità per accudire un bambino e lasciando il proprio recapito telefonico. La ragazza veniva poi contattata dalla coppia di trentenni e dopo un breve scambio di informazioni, si accordavano perchè facesse da baby sitter quella stessa sera. Intorno alle ore 23 nel luogo convenuto per l'appuntamento, in via Porta Vescovo, la ragazza veniva raggiunta in automobile dalla donna e dopo essere salita a bordo, si dirigevano in un altro luogo dove veniva prelevato il marito.