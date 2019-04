Verona: Rotta (Pd), ‘no spazi pubblici a chi celebra Hitler’

Roma, 22 apr. (AdnKronos) - ?Presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere come sia stato possibile che il Comune di Cerea abbia concesso un'area pubblica, quale quella della fiera Perfosfati di Cerea, per la festa di primavera ovvero la celebrazione del compleanno di Adolph Hitler nella notte di Pasqua, tra sabato e domenica organizzato dal fronte Veneto Skinhead?. Lo scrive in un post su Facebook la parlamentare veronese Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera. ?Il giorno e la notte che precedono la Pasqua -aggiunge- hanno un significato di raccoglimento, che anche chi non crede penso non fatichi a poter se non comprendere almeno rispettare. Non credo meritino spazi della collettività coloro che reputano opportuno ricordare la nascita di un dittatore di cui c'è poco da celebrare e molto da condannare, come la storia ha già ampiamente e definitivamente decretato".