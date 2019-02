‘Verso il Festival del Lavoro’ chiude con decreto dignità e legge bilancio

Genova, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Gli effetti sul lavoro del 'decreto Dignità' e delle altre misure presenti in legge di bilancio. E' questo il tema che ha chiuso oggi, a Genova, la 'due giorni' di 'Verso il Festival del lavoro', la manifestazione organizzata dai consulenti del lavoro come 'anteprima' della decima edizione del 'Festival del lavoro', che si terrà dal 20 al 22 giugno a Milano. Secondo Maurizio Parodi, avvocato giuslavorista in Genova intervenuto al dibattito, "i consulenti del lavoro hanno dimostrato di avere delle 'punte' di qualità e hanno dato delle lezioni ai legislatori in questa 'due giorni' a Genova". "Ci hanno detto che queste misure del governo non servono, la norma legislativa non crea occupazione: nessuno mi convincerà del contrario", ha detto.