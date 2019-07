Vicenza: assessore Bottacin, ‘massimo impegno per evitare il propagarsi dell’inquinamento’ (2)

(AdnKronos) - La Colonna Mobile della Protezione Civile di Castelnuovo del Garda è arrivata sul posto ieri sera alle ore 22 e, fino alle 4, con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile di Cologna Veneta e Zimella, oltre a quello dei Vigili del Fuoco, ha prestato dighe di panne assorbenti ha cercato di assorbire l'inquinamento dovuto all'incendio di lunedì. L'Arpav ha continuato a campionare per tutto l'arco della notte e relazionerà in giornata sugli sviluppi dell'inquinamento, in particolare sul campionamento dei corpi idrici. ?I sindaci hanno già provveduto ad emanare tutte le ordinanze del caso ? conclude Dell'Acqua - mentre gli uomini della Protezione Civile regionale, con l'aiuto dei Consorzi di Bonifica del Leb e Alta Pianura Veneta e dei Vigili del Fuoco, hanno lavorato tutta la notte e stanno continuando per allontanare l'inquinamento.?