Vicenza: assessore Bottacin, ‘massimo impegno per evitare il propagarsi dell’inquinamento’ (3)

(AdnKronos) - ?Va sottolineato che molta attività è stata svolta dal Comune di Brendola - spiega l'assessore Bottacin - con l'aiuto di autoespurghi, gli uomini del Comune hanno provveduto a far raccogliere l'inquinante, che oggi verrà raccolto anche in altre zone. Sul posto anche il sindaco di Cologna Veneta, Manuele Scalzotto, presente anche nel suo ruolo di presidente della Provincia di Verona?. Per seguire l'evoluzione della situazione l'assessore regionale è in costante contatto con i Prefetti di Vicenza e Verona, con il Comando Interregionale dei Vigili del Fuoco. ?Vorrei ringraziare tutti gli uomini che stanno lavorando in queste ore ? precisa, infine, l'assessore Bottacin ? tutti stanno mettendo il massimo impegno per far in modo che l'inquinamento rimanga circoscritto e non sia necessario intervenire con ulteriori azioni. Un lavoro di squadra che, soprattutto in queste occasioni, dimostra l'eccellenza del nostro sistema regionale di Protezione Civile?.