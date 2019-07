Vicenza: Protezione Civile, interventi per limitare inquinamento post incendio

Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - Alle 17 è stato fatto il punto della situazione sugli interventi della Protezione Civile Regionale in corso dalla notte scorsa tra Cologna Veneta e Lonigo, tra le province di Verona e Vicenza, per evitare che l'inquinamento provocato dall'incendio di una fabbrica di vernici di lunedì scorso a Brendola possa allontanarsi. ?Attualmente, a parte l'odore che si percepisce dovuto all'evaporazione delle sostanze solventi ? spiega Nicola Dell'Acqua, direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio di Regione del Veneto ? si nota un effetto positivo delle azioni messe in atto negli ultimi due giorni dalla Protezione Civile Regionale, Arpav e Vigili del Fuoco per limitare evitare che l'inquinamento raggiunga i canali di irrigazione, rimanendo circoscritto all'interno dei fiumi Brendola e Guà.? Alle 14 è stato aumentato il muro di contenimento in località Molini di Zimella. I vigili del fuoco stanno agendo con sostanze disgreganti mentre gli uomini della Protezione Civile Regionale, attraverso ditte specializzate, stanno effettuando ulteriori prelievi delle schiume che si formano lungo i corsi d'acqua.