Vicenza: sindaco presenta nuovo comandante polizia locale, ‘al via nuova era’

Vicenza, 17 giu. (AdnKronos) - ?Con oggi inizia una nuova era per il comando. Dopo un primo anno gestito dal comandante Rosini, oggi dirigente del delicato servizio dell'ambiente, e, nell'ultimo periodo, dal direttore generale incaricato ad interim, prende la guida di contra' Soccorso Soccorsetto una persona dal curriculum significativo e dall'indiscussa conoscenza della città, al quale ho dato un mandato preciso su sicurezza e antidegrado. Molto abbiamo fatto in questo primo anno di amministrazione, come mi testimoniano quotidianamente i cittadini per strada. Ora mi aspetto un salto di qualità, in particolare nel contrasto del degrado urbano e del microspaccio nel centro storico e nei quartieri?. Con queste parole il sindaco Francesco Rucco, con l'assessore alle risorse umane Valeria Porelli e il direttore generale Gabriele Verza, ha presentato Massimo Parolin, primo classificato alla selezione indetta dal Comune di Vicenza per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo per il servizio "Polizia Locale" tramite procedura di mobilità. Parolin, che ha preso servizio oggi, ha immediatamente fatto suo l'auspicio del sindaco, confermando la volontà di impegnarsi al massimo nel controllo del territorio cittadino, che conosce perfettamente per esservi nato e cresciuto, in stretto coordinamento con le forze di polizia. Il nuovo comandante, inoltre, ha annunciato che chiederà ai propri uomini di ispirarsi alla figura del ?british bobby?, con una maggior presenza tra la gente, in particolare in centro storico, non solo per rassicurare, ma anche per tessere le relazioni fondamentali per lo svolgimento del proprio lavoro.