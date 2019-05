Vigili del fuoco: Candiani, ‘Di Maio metta nero su bianco proposte su stipendi’

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Sono contento di apprendere che anche il ministro del Lavoro Di Maio e il sottosegretario Sibilia 'da tempo' si starebbero occupando dell'equiparazione stipendiale dei Vigili del Fuoco. Un lavoro, a quanto pare, tenuto talmente nascosto da non essere stato nemmeno tradotto in un foglio scritto, di cui non hanno traccia i sindacati, il ministero dell'Interno e neppure i vertici stessi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco". Lo afferma il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, della Lega. "Apprendiamo quindi -afferma- che il ministro del Lavoro avrebbe promesso la costituzione di un fondo da attivarsi però solo dal 2020. Promessa sventolata davanti ai rappresentanti del Conapo che, dopo aver disprezzato la proposta di legge fornita di copertura già per il 2019 predisposta dal dipartimento dei Vigili del Fuoco e presentata a tutti i sindacati, ha invece salutato con entusiasmo una proposta talmente vaga e oscura da essere ignota persino al Dipartimento e per di più senza copertura finanziaria". "Ben venga comunque questo fondo a supporto del ministero dell'Interno. Invito il ministro del Lavoro, per essere serio e non prendersi gioco dei Vigili dei Fuoco, a mettere da subito nero su bianco la disponibilità di tutti i 213 milioni necessari all'adeguamento delle retribuzioni e della previdenza dei Vigili del Fuoco. Apra subito il fondo e lo metta a disposizione! Se dovesse esserci qualche altro coniglio nascosto nel cilindro, lo dica subito -conclude Candiani- e non faccia perdere tempo con giochi di prestigio e magheggi vari".