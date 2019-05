Vino: 1 mln partecipanti a ‘Cantine Aperte’, al via stagione enoturismo

Roma, 28 mag. (Labitalia) - Moltissimi giovani, tanti stranieri, musica, arte e degustazioni enogastronomiche: il pubblico di 'Cantine Aperte' si conferma interessato, social e composto da visitatori italiani e internazionali che approfittano dell'occasione per conoscere le eccellenze del territorio. Le previsioni avverse non hanno limitato il flusso costante di enoturisti, circa un milione, che hanno sfidato la pioggia per scoprire le oltre 800 'Cantine Aperte' associate al Movimento turismo del vino. Grande successo per le cene con il vignaiolo in Friuli Venezia Giulia e Umbria, in programma al sabato sera e andate sold out, che hanno confermato la volontà dei partecipanti a conoscere da vicino i protagonisti del mondo enologico. Per alcune cantine in Sardegna, Calabria, Sicilia, Campania e per una cantina della Lombardia l'appuntamento si ripete questo fine settimana. "Siamo felici - ha affermato il presidente di Movimento turismo del vino Italia, Nicola D'Auria - della partecipazione e dell'entusiasmo degli enoturisti che hanno visitato le cantine e animato i nostri eventi. Questa edizione è stata una grande dimostrazione di affetto da parte del mondo dei winelovers, che nonostante la pioggia hanno contribuito a rendere speciali queste due giornate. Credo che una risposta del genere sia particolarmente importante quest'anno, dopo la firma del decreto sull'Enoturismo che inizia finalmente a regolamentare un settore tanto importante per il nostro Paese. Ringrazio i produttori, i partner e tutti coloro che si sono spesi affinché l'evento riuscisse nel migliore dei modi". Tra le regioni con più partecipazione, ci sono state le Marche (75 cantine), il Friuli Venezia Giulia (68 cantine), il Veneto (73 cantine) e la Toscana (oltre 90 cantine). Molti gli appuntamenti che hanno unito l'intrattenimento e il viaggio con la degustazione: in Lombardia, nell'Oltrepò Pavese, una flotta di circa 20 vespe ha accompagnato gli enoturisti alla scoperta delle cantine. Il clima freddo ha permesso anche di organizzare degustazioni singolari, come la polentata che si è tenuta in Valtellina. In Friuli Venezia Giulia le oltre 30.000 presenze hanno superato quelle degli scorsi anni, con un sabato che ha visto la partecipazione di un pubblico competente, molto interessato anche agli abbinamenti tra vino e cibo che hanno esaltato la territorialità. Tra le 8.000 e le 10.000 persone, oltre le aspettative, si sono riversate nelle cantine del Mtv Trentino Alto Adige, che tra gli altri appuntamenti ha organizzato sfilate di auto storiche e laboratori di pittura con il vino. Anche in Veneto, dove il meteo è stato più clemente, gli enoturisti sono stati migliaia. Un flusso continuo fin dal mattino che ha permesso alle aziende di concentrarsi sulla qualità dell'accoglienza. Tante le risposte anche all'iniziativa #CantineAperteMoments lanciata sui social. Stimolanti e apprezzati i programmi tematici organizzati per raccontare l'evento insieme in chiave WineExperience anche attraverso contest specifici come quello dei soci vicentini. Una bella affluenza di giovani si è registrata nelle Marche, che hanno approfittato della possibilità di scoprire il territorio attraverso l'app 'Cantine Marche in Tour'. In Umbria grande apprezzamento per 'L'Evoluzione' della manifestazione, che quest'anno ha puntato sulla qualità dell'accoglienza e dell'offerta e sull'educazione al bere consapevole. Vino e cultura hanno fatto da filo conduttore nelle cantine di Mtv Basilicata, che ha organizzato speciali itinerari tra le località di interesse storico. Il Mtv Puglia ha accolto i partecipanti nelle cantine fino alla tarda serata di domenica con musica, concerti nelle bottaie, verticali di etichette storiche, minicorsi con sommelier professionisti, attività di approfondimento, connubi vino/arte, spettacoli e incontri con artigiani del gusto. Piena soddisfazione anche per Mtv Abruzzo, Mtv Molise, Mtv Toscana, Mtv Lazio, Mtv Valle d'Aosta. Oltre al vino e agli abbinamenti gastronomici, diverse cantine in tutta Italia sono state animate da musica, concerti in vigna, e singolari esibizioni con strumenti musicali non convenzionali come botti e valigie. Grande successo anche per le passeggiate tra i filari, che hanno permesso di toccare con mano un mestiere affascinante come quello del produttore di vino. Tra le iniziative di beneficenza ricordiamo le collaborazioni con Airc per l'Umbria e Unicef per il Friuli Venezia Giulia, ai quali sono stati devoluti gli incassi delle vendite dei calici. Sui social sono state condivise oltre 4.000 foto con l'hashtag #CantineAperte2019. L'elevato numero di partecipanti, inoltre, ha generato un importante ritorno economico per tutto l'indotto che gravita attorno a 'Cantine Aperte' come le strutture ricettive e ristoranti. 'Cantine Aperte' si dimostra un appuntamento imperdibile, capace di declinarsi in una grande varietà di proposte territoriali e di coinvolgere con appuntamenti sempre nuovi i turisti del vino. 'Cantine Aperte' è un marchio di proprietà del Movimento turismo del vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell'accoglienza, tratti distintivi delle cantine Mtv.