Vino: Anteprima Sagrantino, a Montefalco riflettori su nuova annata

Perugia, 15 feb. (Labitalia) - Su il sipario di 'Anteprima Sagrantino 2015', che si svolgerà a Montefalco (Perugia) dal 18 al 20 febbraio, l'evento promosso dal Consorzio Tutela Vini Montefalco per presentare alla stampa e agli operatori di settore la nuova annata del Montefalco Sagrantino Docg. Tasting, visite in cantina, approfondimenti, iniziative e masterclass per un focus completo su questo vitigno, le sue aziende e i suoi produttori. E' questo l'obiettivo che si intende centrare con l'evento, attraverso il coinvolgimento attivo delle cantine e della realtà produttive di Montefalco, per una panoramica completa sulla nuova annata ma anche sulle capacità evolutive del Montefalco Sagrantino Docg, sugli abbinamenti gastronomici con il coinvolgimento diretto di chef provenienti da tutta Italia, sulla corretta comunicazione all'interno di un ristorante, con il coinvolgimento dei sommelier italiani. "L'edizione di quest'anno di Anteprima Sagrantino - dichiara Filippo Antonelli, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco - da un lato conferma la sua mission, quella di far conoscere la nuova annata, in questo caso la 2015, a una platea qualificatissima di giornalisti di stampa specializzata, di addetti ai lavori, di operatori; dall'altro lato- presenta delle importanti novità nella formula e negli aspetti di ordine tecnico, con l'obiettivo di favorire una conoscenza sempre più consapevole delle nostre produzioni vitivinicole. Il Consorzio si mette così al servizio delle aziende partecipanti, che sono e restano le vere protagoniste dell'evento". "Anteprima Sagrantino - prosegue - è uno strumento dedicato alle nostre realtà produttive, una importante occasione di promozione e di valorizzazione del territorio nella sua interezza, attraverso un'attività di incoming di stampa nazionale e internazionale per coltivare con sempre maggiore assiduità il binomio vino-territorio, perché Montefalco e l'Umbria in generale non sarebbero le stesse senza i nostri vini, e viceversa. Inoltre, quest'anno celebriamo i 40 anni dal riconoscimento delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg, istituite nel 1979, testimonianza di un lungo e importante processo di osmosi tra vitivinicoltura e territorio da valorizzare e tutelare sempre di più, da rafforzare evento dopo evento, iniziativa dopo iniziativa". Anche quest'anno, in occasione della presentazione della nuova annata del Montefalco Sagrantino Docg, la 2015, il Consorzio Tutela Vini Montefalco bandisce tre concorsi di rilievo nazionale: il primo è 'Sagrantino nel piatto', concorso dedicato agli chef di tutta Italia, con l'obiettivo di selezionare e premiare il miglior piatto che abbia come ingrediente il Montefalco Sagrantino Docg e che abbia in abbinamento uno dei vini di Montefalco. Il secondo concorso nazionale è 'Etichetta d'autore' ed è dedicato ad artisti, fumettisti e disegnatori che vorranno mettere il proprio estro e la propria arte al servizio dell'annata 2015 per realizzare l'etichetta celebrativa dell'annata 2015. Per la prima volta, in media-partnership con Food Confidential, il concorso, rivolto ad artisti emergenti che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, ha l'obiettivo di selezionare e premiare l'opera che diverrà l'etichetta celebrativa dell'annata 2015 del Montefalco Sagrantino Docg, presentata durante l'Anteprima Sagrantino. Al vincitore Food Confidential e Ied Roma (Istituto europeo di design) riserveranno uno sconto del 25% sulla retta di frequenza del 'Master in Food Design Project Experience'. Infine, l'undicesima edizione del Gran Premio del Sagrantino, a cura di Ais Umbria (Associazione italiana sommelier), una vera e propria competizione tra sommelier professionisti che vedrà svolgersi a Montefalco la sfida tra i tre finalisti. Un'occasione per ammirare professionisti all'opera con degustazioni, abbinamenti, carte dei vini e tutto quanto concerne la corretta comunicazione del Sagrantino all'interno di un ristorante. Ricco il programma che inizia lunedì 18 febbraio, presso la Sala Consiliare di Montefalco, con la prima sessione di degustazione riservata alla stampa specializzata, in cui i giornalisti potranno degustare i Montefalco Sagrantino Docg 2015 secco e passito presentati al tasting dalle aziende partecipanti. Seguiranno le visite in cantina riservate ai giornalisti accreditati. Dalle ore 10 alle ore 16 si apriranno, presso il Chiostro di Sant'Agostino, i banchi d'assaggio dei vini di Montefalco delle cantine aderenti, riservati alla stampa e agli operatori. Dalle ore 10,30 si svolgerà la finale del Concorso nazionale 'Sagrantino nel piatto' dedicato agli chef di tutta Italia. Alle ore 15 si terrà la finale del Gran Premio del Sagrantino. Ricco il pomeriggio della prima giornata di Anteprima Sagrantino. Dalle ore 16,30, presso il Complesso Museale di San Francesco, momento di approfondimento con i produttori che aderiscono all'evento con la presentazione della vendemmia 2018 e dell'annata 2015. Verrà inoltre presentata l'etichetta celebrativa nell'ambito dell'iniziativa 'Etichetta d'autore'. Nel corso dell'incontro, si svolgeranno le premiazioni dei concorsi Gran Premio del Sagrantino e Sagrantino nel Piatto. Presso l'Aula Consiliare, alle ore 18, la Masterclass dedicata alla retrospettiva sull'annata 2009 riservata agli operatori. Infine, la festa 'Anteprima 2015', che vedrà la partecipazione di aziende e giornalisti. Tantissimi gli eventi in cantina per operatori, dalle visite guidate alle degustazioni. Giornata interamente dedicata alle degustazioni quella di martedì 19 febbraio. Dalle ore 9,30 alle ore 16, presso la Sala Consiliare, il tasting riservato alla stampa accreditata, mentre in contemporanea, al Chiostro di Sant'Agostino, si apriranno i banchi d'assaggio dei vini di Montefalco delle cantine aderenti. Per i giornalisti il pomeriggio proseguirà con le visite in cantina, retrospettiva sull'annata 2009 e cene presso le aziende vinicole. Mercoledì 20 febbraio ancora degustazioni presso la Sala Consiliare con inizio alle ore 10 e visite in cantina.