Vino: in Lombardia produzione +55% nel 2018

Milano, 2 mar(AdnKronos) - La produzione di uva e di vino nel 2018 in Lombardia ha registrato un incremento del 55% rispetto al 2017. I dati registrano 1 milione e 578 mila ettolitri di vino prodotto (+55% sul 2017) e 2 milioni e 415 mila quintali di uva raccolta (+56%) su una superficie di 21.214 ettari. "Se è vero che due anni fa si erano verificate condizioni climatiche particolarmente difficili, è anche vero che in termini assoluti il 2018 fa segnare il record produttivo degli ultimi cinque anni", ha detto Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia. "Il prossimo obiettivo è chiaro: nell'ambito della riforma regionale sugli agriturismi - ha aggiunto Rolfi - modificheremo la norma per avere nelle strutture lombarde il 100% di vino lombardo. Dovremo lavorare anche con il mondo della ristorazione per migliorare il posizionamento dei nostri vini nelle liste proposte".