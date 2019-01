Vino: Oiv, Pau Roca assume funzioni di direttore generale

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Pau Roca, eletto in occasione della 16ma Assemblea generale dell'Oiv, tenutasi a Punta del Este (Uruguay) il 23 novembre 2018, ha assunto le sue funzioni di direttore generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino per un mandato di cinque anni. Pau Roca è stato delegato della Spagna presso l'Oiv dal 1992 e presidente del Gruppo di esperti 'Diritto e informazione del consumatore' (Drocon) dal 2010 al 2016; è stato inoltre vicepresidente del Gruppo di esperti 'Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico' dal 2016 al 2018. Pau Roca parla correntemente il francese e l'inglese e possiede una specifica e profonda conoscenza del settore vitivinicolo mondiale, nonché l'esperienza acquisita alla guida della Federazione spagnola del vino (Fev), che ha diretto per oltre venti anni. Il nuovo direttore generale ha inoltre avuto una carriera professionale diversificata, che è iniziata con la ricerca scientifica oceanografica ed è passata anche dal settore oleicolo. Insieme alla presidente dell'Organizzazione, Regina Vanderlinde, il nuovo direttore generale dell'Oiv ha già previsto un incontro con il Comitato organizzativo del 42° Congresso mondiale della vigna e del vino e una visita della sede di tale evento in Svizzera. Questa settimana sarà, inoltre, l'occasione per porgere gli auguri dell'Oiv ai rappresentanti del corpo diplomatico, delle amministrazioni e dei professionisti del settore vitivinicolo.