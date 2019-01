Vino: per ‘Grandi Langhe 2019’ 2.000 ingressi registrati

Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc di questa parte del territorio piemontese - raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino. Sono state 206 le cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ?G. Morra', 21 i sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico internazionale. ?Siamo molto soddisfatti - dichiara Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - dell'edizione appena conclusa di 'Grandi Langhe'. Ci sono state molte novità, prima fra tutte l'anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione, abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima dell'anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano, possiamo certamente dire che le novità introdotte in questo 'Grandi Langhe' abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione Piemonte 'anno del Dolcetto', e naturalmente alla prossima edizione di 'Grandi Langhe'?. ?Questa edizione di 'Grandi Langhe' è stata un successo e la forte affluenza registrata - spiega Andrea Ferrero, direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ci conferma che siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio turistico Langhe Monferrato Roero per offrire un'edizione all'insegna delle novità e di alto livello qualitativo con l'obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".