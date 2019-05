Vino: Sannio Falanghina, premio Vitigno Italia 2019 a Floriano Panza

Benevento, 21 mag. (Labitalia) - Premio VitignoItalia 2019 a Floriano Panza, coordinatore della Capitale europea del vino, ?per aver trasformato la vocazione vinicola di un'area in un progetto di cooperazione territoriale capace di contaminare e coinvolgere imprese e operatori, istituzioni e cittadini, dando vita in Campania ad un vero e proprio distretto del vino, sostenibile e responsabile?. Il premio, assegnato al sindaco di Guardia Sanframondi (Benevento) per la sezione 'Territorio', si propone di promuovere le migliori esperienze e stimolare processi di contaminazione culturale sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità nel comparto vitivinicolo, come leva strategica di sviluppo. ?Questo premio - spiega il sindaco Floriano Panza - è un importante riconoscimento a tutti i sindaci e a tutti i territori che hanno creduto nel progetto Sannio Falanghina sin dal primo momento, ma rappresenta soprattutto uno stimolo a continuare insieme per raggiungere risultati molto più ambiziosi. Ancora una volta, grazie alla Falanghina si sono accesi i riflettori sulla valle del vino, a testimonianza delle energie che stiamo mettendo in campo per promuovere e valorizzare la nostra terra. La Falanghina significa vino ma parla al mondo di turismo, tradizione, paesaggio, cultura e sviluppo sostenibile?. La Regione Campania ha partecipato a VitignoItalia con le iniziative di assessorato all'Agricoltura, Enoteca regionale - Vigna Felix, e con le degustazioni dei vini campani - prodotti da oltre cento cantine selezionate con manifestazione d'interesse - a cura dei sommelier dell'Ais Campania. Presenti anche le Camere di commercio di Benevento e Avellino.