Vitalizi: Cancelleri (M5S), ‘Sicilia vergogna d’Italia’ (2)

(AdnKronos) - "Miccichè - prosegue il deputato Cinquestelle - non si lamenti poi delle trasmissioni di Giletti. Anche a me dispiace tantissimo sentire parlare male della Sicilia ma, onestamente, è difficile che ciò non avvenga se poi forniamo fantastici assist del genere". "Sono anni - conclude - che spingiamo per il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia. Potevamo essere i primi a tagliare e, per assurdo, dovremo dire grazie se arriveremo solo ultimi. Per salvaguardare questo insopportabile privilegio dal sapore medievale, che ci costa 18 milioni l'anno, Musumeci e Miccichè rischiano di far pagare ai cittadini un costo enorme. La Legge di stabilità nazionale infatti prevede il taglio del 20 per cento dei trasferimenti statali alle regioni che non ricalcolano i vitalizi e questo 20 per cento per la Sicilia equivarrebbe a circa 70 milioni di euro in meno, con la conseguente e inevitabile riduzione o cancellazione di servizi essenziali per la popolazione".