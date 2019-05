Vitalizi: Cancelleri (M5S), ‘Sicilia vergogna d’Italia’

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Un altro primato per la Sicilia. Ma, purtroppo, è ancora una volta un primato negativo di cui avremmo fatto volentieri a meno e di cui Musumeci e Miccichè devono solo vergognarsi e chiedere scusa ai siciliani". Così il deputato M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri commenta le dichiarazioni a mezzo stampa del ministro Fraccaro che ha sottolineato come solo due regioni d'Italia, la Sicilia e il Trentino, non hanno ancora rispettato i termini per il taglio dei vitalizi. "Tutte le regioni - afferma Cancelleri - si stanno adoperando per il taglio. Solo da noi e in Trentino questo non avviene. Non per nulla Trentino e Sicilia, al recente tavolo col governo non avevano fornito i dati sui vitalizi. La Sicilia addirittura non si era presentata. Non è un caso che dove governa il centro destra ci sono solo spreco e privilegi". Secondo Cancelleri, "l'istituzione all'Ars di una commissione ad hoc per i vitalizi serve solo per prendere tempo e - aggiunge - a rinviare la questione a dopo le elezioni europee. Ma i siciliani non sono stupidi. Hanno capito e sapranno ripagare i partiti come meritano".