Vodafone: lancia con Esl torneo di mobile gaming

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Vodafone lancia insieme a Esl, la più importante società di eSport al mondo, un torneo di mobile gaming che, per la prima volta tra le competizioni internazionali di eSport, si concluderà con una Finale live su rete 5G. Il Vodafone 5G Esl Mobile Open avrà inizio il 31 maggio e proseguirà fino al 29 settembre: è aperto ai giocatori dei 17 paesi in cui Vodafone è presente. La competizione si baserà su due popolari giochi online per device mobili: l'arcade racing game Asphalt 9: Legends e il multiplayer battle royale Pubg Mobile. Per entrambi i giochi, le finali saranno disputate live-only sulla rete 5G di Vodafone alla Milan Games Week il 28 e 29 settembre, la più importante manifestazione di gaming in Italia. Un'occasione per mostrare tutta la qualità della rete 5G di Vodafone per il gaming.