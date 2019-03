Welfare: quando l’azienda invita dipendenti a riflettere sui valori

Roma, 1 mar. (Labitalia) - Un invito ai dipendenti a compiere un percorso di riflessione e consapevolezza rivolto sia ai propri valori personali sia a comprendere come l'identità dell'azienda si costruisca attraverso un continuo scambio fra i valori dell'azienda stessa e quelli di tutte le sue persone. A lanciarlo è Zeta Service, azienda che si occupa di amministrazione del personale, consulenza del lavoro e sviluppo del capitale umano, fondata nel 2003 da Silvia Bolzoni, una mamma che dopo una precedente esperienza in una multinazionale ha deciso di creare un'impresa a misura di essere umano, dove il benessere dei collaboratori e dei clienti avesse un ruolo centrale. Così, Zeta Service, che oggi conta 245 collaboratori, 7 sedi e 500 clienti, ha deciso di dedicare il 2019 proprio ai 'valori'. Ogni anno, infatti, punta su un tema forte, con momenti di riflessione e approfondimenti. L'azienda, che è stata premiata poche settimane fa come 'Best Workplace for Millennials 2018' è un caso unico in Italia: qui i 'millennials' sono oltre la metà dei collaboratori, circa il 57% e di questi molti in posizioni manageriali. E nello stesso tempo è anche composta all'80% da donne. Non solo, promuove anche numerosi progetti per e con i propri collaboratori. Tra i servizi e benefits offerti dall'azienda ai propri lavoratori: orari flessibili, perché il focus è sugli obiettivi e non sui tempi, la possibilità di scegliere lo smart working, la presenza del 'maggiordomo aziendale' che si occupa di commissioni come il cambio gomme, la pulizia dell'auto, il ritiro della spesa e dei pacchi, visite mediche in azienda, workshop su autostima e consapevolezza, seminari, yoga. La base valoriale su cui è stata fondata Zeta Service è talmente essenziale per la quotidianità dell'azienda che, insieme al desiderio di invitare i collaboratori a una costante ricerca della felicità anche sul luogo di lavoro, lo scorso anno ha dato vita alla divisione 'Felicità e Valori Lab'. Si tratta di una vera e propria divisione aziendale che ha come mission la cura e la diffusione dei valori che guidano l'azienda - come l'empatia, l'ascolto, l'attenzione alle persone, la fiducia - all'interno della quale è anche attivo un laboratorio composto da 10 ambassador. Gli ambassador sono stati scelti per la loro capacità di coinvolgimento dei colleghi e per la loro attitudine a farsi portavoce delle iniziative interne, dopo essere stati osservati all'interno delle dinamiche aziendali e social. È con questa premessa che, attraverso incontri, workshop ed esperienze farà in modo che ognuno possa far incontrare i propri valori personali con quelli aziendali, per generare questo scambio, confrontarsi e riconoscersi in essi, contribuendo a nutrirli e interpretarli. In questo percorso gli ambassador saranno le guide che coinvolgeranno i colleghi nelle attività legate ai valori e aiuteranno nella condivisione di nuove idee e proposte. E a fine anno chiederà a tutti di interpretare creativamente i valori aziendali, e i risultati del lavoro dell'anno saranno una guida - non nuova ma arricchita e aggiornata - per il futuro di Zeta Service. ?Siamo un'azienda che non vede nei suoi collaboratori solo dei professionisti al lavoro, ma che è in grado di indagare, ascoltare e comprendere anche il loro vissuto personale, che non ha paura di inserire nel suo lessico parole come 'cuore' e 'felicità'", ha dichiarato Silvia Bolzoni, fondatrice e Ceo di Zeta Service. "Il termine 'valori' è talmente entrato nel nostro gergo quotidiano - ha aggiunto - che abbiamo sentito il bisogno di avviare una nuova riflessione che gli dia nuovamente senso e sostanza a partire del suo senso etimologico: valore è ciò che è importante per me. Fin dai nostri primi passi, nel 2003, per noi è stato importante mettere al centro la felicità e il benessere di ogni persona, e la capacità di costruire relazioni positive sul posto di lavoro, con i clienti e con tutto ciò che ci sta intorno, dalla famiglia alla società in cui viviamo. Dopo l'anno del Benessere, l'anno della Bellezza e l'anno della Felicità, è arrivato per noi l'anno dei Valori: un percorso che sarà come sempre fatto di riflessioni ed emozioni e che avrà l'obiettivo di aiutarci a migliorare come individui e a crescere come professionisti".