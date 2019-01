Welfare: Ugl pensionati, miniappartamenti per anziani senza abitazione

Roma, 16 gen. (Labitalia) - "Che le abitazioni continuino ad essere un problema irrisolto per gli anziani e per i pensionati è noto a tutti. E', quindi, indispensabile che Stato ed enti locali (impegnatissimi a requisire alloggi per ospitare profughi, rom e migranti) si ricordino degli italiani e si attivino per la costruzione di miniappartamenti per gli anziani e i pensionati, da affittare a quanti, con redditi modesti, restano senza un'abitazione". A dirlo Corrado Mannucci, segretario nazionale Ugl Pensionati. "Sarebbe anche opportuno - suggerisce - dare un'occhiata alla gestione degli immobili di proprietà degli enti locali dove, in certe città, accade di tutto: gente che occupa abusivamente gli appartamenti e poi spesso li affitta o addirittura li vende; inquilini che sistematicamente non pagano il canone d'affitto e gente che abita nelle case popolari pur essendo proprietaria di altri immobili. E' evidente - sottolinea Mannucci - che ormai l'illegalità da noi è subita passivamente. Ed è singolare che nessuno intervenga, così come avviene quando anziani ricoverati in ospedale o miracolosamente scampati alle 'cure' di certi luoghi di cura, tornano a casa e trovano l'abitazione occupata". "Un altro aspetto vergognoso è quello degli sfratti per necessità familiare. Vengono troppo spesso cacciati inquilini anziani, ma nessun magistrato, dopo aver emesso la sentenza di sfratto, fa controllare quei proprietari degli appartamenti che, dopo aver liberato i locali, non li usano per necessità familiari, ma li vendono o li a riaffittano con canoni maggiorati. E in Parlamento, tutti zitti", avverte.