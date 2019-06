Whirlpool: azienda, sì continuità industriale Napoli e massimi livelli occupazionali

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Whirlpool Emea "ha accolto con favore l'apertura del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a lavorare con le istituzioni e le parti sociali secondo le linee guida condivise dal Mise. Tale soluzione avrà l'obiettivo di garantire la continuità industriale allo stabilimento e i massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano". Così Whirlpool al termine dell'incontro al Mise durante il quale l'azienda "ha confermato l'importanza strategica dell'Italia all'interno della regione Emea, sia dal punto di vista industriale che commerciale". Whirlpool, azienda leader nel settore degli elettrodomestici, "negli ultimi anni è stata uno dei maggiori investitori in Italia. Con la firma del Piano Industriale, Whirlpool ha confermato la sua intenzione a continuare su questo percorso". L'azienda, si legge ancora, "si riserva di valutare nel dettaglio le misure incluse negli atti di indirizzo firmati ieri dal ministro Di Maio e rivolti rispettivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Mise e ad Invitalia, i cui dettagli sono tuttora sconosciuti. Questi atti potrebbero, infatti, rappresentare importanti elementi di novità per il Piano Industriale dell'azienda e per la sua competitività industriale in Italia". Whirlpool Emea, conclude la nota, "si rende disponibile da subito e si impegna, come priorità immediata, a procedere con le discussioni con tutti i soggetti coinvolti al fine di definire i dettagli della soluzione per il sito di Napoli e le sue persone".