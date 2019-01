Zamberletti: Casellati, ‘ingegno e perseveranza, dolore per perdita’

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - ?Esprimo il dolore mio e dell'Istituzione che rappresento per la scomparsa di Giuseppe Zamberletti, personalità di capacità e autorevolezza che nella sua attività di senatore, deputato e uomo di governo seppe ricavare dalle emergenze progetti e politiche di notevole utilità per l'Italia intera. Ebbe l'obiettivo di ridurre i danni causati al nostro Paese da calamità naturali ed errori e incuria dell'uomo. Lo perseguì con ingegno, competenza e perseveranza ammirevoli". Lo scrive in una nota la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. "L'azione di Zamberletti per la Protezione Civile - prosegue - ha contribuito in maniera proficua alla crescita e alla maturazione della nostra comunità nazionale e delle sue strutture pubbliche. Ai famigliari, a quanti gli sono stati vicini e hanno collaborato con lui la vicinanza mia e del Senato della Repubblica?.