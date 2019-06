Zeffirelli: Verona si veste di lirica e omaggia il maestro (4)

(AdnKronos) - ?Verona è la città dell'opera e lo si deve respirare ? ha detto De Cesaris ? Questo progetto ribadisce quanto Fondazione Arena e il suo festival siano una parte essenziale del Dna della nostra città. Lavoriamo per crescere e migliorare ancora, coinvolgendo anche i cittadini e i turisti che, da spettatori, sono l'elemento imprescindibile di ogni rappresentazione?. ?Zeffirelli è stato un pezzo della nostra Arena, l'ha amata e fatta crescere come pochi altri ? ha aggiunto il sovrintendente Gasdia -. Le scenografie più belle dell'Arena sono state disegnate da lui e questo progetto, oggi, non può che essere un omaggio al suo genio e alla sua arte. La Traviata di venerdì sarà il vero tributo da parte della città?.