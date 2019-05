Zes: Confindustria Venezia, disponibilità incontro Lezzi segnale importante’

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "La disponibilità da parte del ministro Lezzi è un segnale importante, dovuto anche all'interessamento di Confindustria nazionale, unitamente alla grande attività di comunicazione delle ultime settimane, e, più recente, dopo la riunione del 29 maggio scorso. Questo risultato rappresenta una grande vittoria e dimostra che quando un territorio è coeso e unito per un obiettivo comune ottiene risultati straordinari". Così il presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia Rovigo Vincenzo Marinese dopo che il ministro per il Sud Barbara Lezzi si è resa disponibile ad un incontro a Roma con i vertici di Confindustria, per discutere della possibilità di istituire nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo una Zona Economia Speciale (Zes). Dal piano industriale elaborato da Confindustria Venezia Rovigo e validato dall'advisor internazionale EY emerge che nel solo Comune di Venezia e nei Comuni della Provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari, ad oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti in una Zona Economica Speciale, potrebbero attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti privati e 26.600 posti di lavoro con un gettito fiscale di oltre 850 milioni di euro.