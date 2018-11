Zootecnia: Coldiretti Veneto, garantire produzione carne 100% italiana (3)

(AdnKronos) - ?Confortante dire che, grazie a tutto questo, allo stato attuale esiste un registro anagrafico dei meticci ? ha precisato - e che sono stati delineati i parametri qualitativi delle carni, oltre che valutato i modelli gestionali adottati nella conduzione degli allevamenti?. "Dal punto di vista nutrizionale ? ha ripreso Giovanni Bittante dell'ateneo patavino - è stato verificato l'azzerato apporto di ferro EME, cosi da tranquillizzare l'OMS ? ha ironizzato - il giusto valore di colesterolo e l'idrossiprolina portatore di collagene nella muscolatura?. ?Ringraziando la Regione Veneto che ha promosso questo percorso, possiamo ammettere che i risultati vanno nella direzione di una svolta per il settore che in termini di pregio ? hanno detto i rappresentanti di tutte le sigle presenti - assicurano il consenso degli imprenditori agricoli in fatto di reddito aziendale, tutelano i cittadini nella provenienza e origine controllata lungo tutta la filiera e, di non poco conto, contribuiscono a salvare il patrimonio zootecnico regionale?.