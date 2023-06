Un video pubblicato sul social ‘Tik Tok’ ha diffuso i dettagli dell’ultima corsa clandestina di cavalli che ha avuto luogo sull’Etna, nelle strade tra i Comuni di Nicolosi e Ragalna. Alla fine ha vinto il cavallo nero, un purosangue non più di giovane età che ha permesso alla scuderia di Picanello di avere la meglio su quella di San Cristoforo, entrambi quartieri popolari del capoluogo etneo. Da indiscrezioni circolate in ambienti investigativi è emerso che in palio vi erano oltre 100 mila euro.