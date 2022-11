Sbloccata la trattativa sulla giunta Regionale

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presenterà la nuova giunta di governo domani, alle 10, in Sala Alessi a Palazzo d’Orleans. Il governatore ha detto si a fare entrare come componenti della giunta regionale alcuni esponenti di Fdi non eletti all’Ars. La. decisione, arriva dopo una lunga notte di trattative, un tira e molla tra il presidente della Regione Renato Schifani che non voleva aprire all’esterno, tra i non parlamentari, alla fine l’accordo è stato raggiunto secondo le richieste romane di FdI.

I quattro di FdI che completano la giunta dunque sono: Alessandro Aricò (Infrastrutture); Elvira Amata, (Beni culturali), Francesco Scarpinato (Turismo); Elena Pagana (Territorio e Ambiente).

Gli assessori i cui nomi erano già stati confermati per la Lega: Luca Sammartino (Agricoltura e la vice presidenza) Mimmo Turano che prende il posto dell’annunciato Vincenzo Figuccia. Per l’Mpa all’Energia ci sarebbe Roberto Di Mauro. Per Forza Italia, Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità. Per la Dc di Cuffaro ci sarà Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali.

Totò Cuffaro, ha sottolineato: “I nostri due assessori hanno già firmato la delega ieri e non intendiamo cambiare adesso, a giochi già fatti. Se avessimo potuto scegliere prima, avremo preso in considerazione la presenza di un tecnico. Adesso i due ci rappresentano ampiamente”.

“L’attenzione adesso – prosegue – andrebbe rivolta nei confronti di chi si era dichiararlo in un primo momento d’accordo che fossero tutti deputati e che adesso ha cambiato idea all’ultimo minuto. Certo, se avessero detto sin dall’inizio, quali erano le loro reali volontà, probabilmente avrebbero consentito anche a noi di fare un ragionamento diverso. Oggi però noi siamo leali e convinti nel rispettare le regole che il presidente ci aveva indicato e che noi, a questo punto, non vogliamo minimamente disattendere”, conclude Cuffaro.